Тероризм, недружнє НАТО і сепаратизм: РФ попередила про загрозу нових конфліктів через застарілі протиріччя

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, зараз у світі наростають проблеми глобальної та регіональної безпеки, в першу чергу, через розширення масштабів міжнародного тероризму і екстремізму.

Крім того, начальник Генштабу нагадав про недружню по відношенню до Росії політику НАТО і загрозу порушення стратегічного балансу сил через появи нового озброєння і створення глобальної системи ПРО.

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Іншою, не менш важливою проблемою, за словами Герасимова, є використання учасниками міжнародних відносин економічних, політичних та інформаційних інструментів, протестного потенціалу населення, екстремістських організацій і приватних військових компаній.

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"Не втратили актуальності проблеми незаконного розповсюдження зброї масового ураження, транскордонної злочинності та наркоторгівлі, сепаратизму, неконтрольованої міграції та ксенофобії", - зазначив начальник Генштабу.

"Сукупність зазначених причин, а також наявність застарілих міждержавних суперечностей, що створюють загрозу виникнення нових і ескалації вже існуючих конфліктів на жаль, з роками їх кількість не зменшується, а тільки зростає", - сказав Герасимов.