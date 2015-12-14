Тероризм, недружнє НАТО і сепаратизм: РФ попередила про загрозу нових конфліктів через застарілі протиріччя
Існує загроза ескалації нинішніх і виникнення нових конфліктів з цілого ряду причин, включаючи застарілі протиріччя між країнами, заявив начальник російського Генштабу Валерій Герасимов на брифінгу для іноземних військових аташе.
Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, зараз у світі наростають проблеми глобальної та регіональної безпеки, в першу чергу, через розширення масштабів міжнародного тероризму і екстремізму.
Крім того, начальник Генштабу нагадав про недружню по відношенню до Росії політику НАТО і загрозу порушення стратегічного балансу сил через появи нового озброєння і створення глобальної системи ПРО.
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Іншою, не менш важливою проблемою, за словами Герасимова, є використання учасниками міжнародних відносин економічних, політичних та інформаційних інструментів, протестного потенціалу населення, екстремістських організацій і приватних військових компаній.
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"Не втратили актуальності проблеми незаконного розповсюдження зброї масового ураження, транскордонної злочинності та наркоторгівлі, сепаратизму, неконтрольованої міграції та ксенофобії", - зазначив начальник Генштабу.
"Сукупність зазначених причин, а також наявність застарілих міждержавних суперечностей, що створюють загрозу виникнення нових і ескалації вже існуючих конфліктів на жаль, з роками їх кількість не зменшується, а тільки зростає", - сказав Герасимов.