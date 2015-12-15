Акції невдоволення "Платоном" дали результати: Путін знизив штрафи для далекобійників у 90 разів

За перше таке порушення штраф складе п'ять тисяч рублів, за повторне - десять тисяч рублів, передає "Медуза".

Раніше розміри штрафів за несплату проїзду становили 450 тисяч рублів за перше порушення і мільйон рублів за повторне.

Варто зазначити, що плата за проїзд великовантажних автомобілів по федеральних трасах була введена в РФ з 15 листопада 2015 року. До 29 лютого 2016 року включно розмір плати складе 1,53 рубля на один кілометр шляху. З 1 березня 2016 року до 31 грудня 2018 року включно плата складе 3,06 рубля на кілометр. Збір коштів ведеться через систему «Платон» (плата за тонни).

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Нагадаємо, введення оплати за проїзд вантажівок трасами викликало масові акції протесту водіїв-далекобійників у багатьох регіонах Росії. Учасники акцій висловлювали невдоволення як самою ідеєю здійснення оплати, так і роботою системи «Платон».

Чергова акція протесту, як передбачається, відбудеться у Підмосков'ї, де зібралися десятки водіїв-далекобійників. Дата акції і формат її проведення поки не визначені.