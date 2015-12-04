У Москві далекобійники перекрили дорогу і пообіцяли спалити фуру на Красній площі, до них виїхали військові (фоторепортаж)

Про це повідомляє «Газеты.Ru».

В результаті на півночі Москви в районі Ленінградського шосе утворилася величезна пробка.

Про перекриття дороги повідомляють і водії, котрі залишають повідомлення в сервісі «Яндекс.Карти». В даний час пробка на зовнішній стороні МКАД розтягнулася від Ленінградського до Алтуфьевського шосе. Багато водіїв в коментарях підтримують дії далекобійників.

Далекобійник пообіцяв спалити фуру на Червоній площі, якщо «Платон» не скасують.

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До перекритого далекобійниками району МКАД виїхала колона вантажівок з військовими.

Акція далекобійників не була узгоджена з владою.

Раніше далекобійники в знак протесту проти введення плати за проїзд по федеральних трасах "Платон" стягнулися до Москви, плануючи організувати несанкціоновану акцію протесту.