У хімічній лабораторії університету КНР пролунав вибух (фото, відео)
07:15, 18 грудня 2015Світ
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Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху у хімічній лабораторії в університеті Цінхуа в Пекіні.
У лабораторії університету КНР прогримів вибух і почалася пожежа / twitter.com/XHNews
Про це повідомляє агентство Xinhua у своєму Twitter.
За останніми даними, внаслідок вибуху і пожежі, що почалася після цього, загинула одна людина. Даних про постраждалих поки немає.
З вікна будинку валить густий чорний дим / twitter.com/XHNews
Судячи із зображеннь, вибух стався на другому поверсі будівлі, після чого в приміщенні почалася пожежа. З вікна будинку валить густий чорний дим.
#UPDATE 1 killed in chemical lab fire at Tsinghua University, #Beijing. Fire now is out and investigation underway pic.twitter.com/061vr3BL1Q
— CCTVNEWS (@cctvnews) December 18, 2015
Відзначається, що причини вибуху встановлюються.
Причини вибуху встановлюються / twitter.com/XHNews
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