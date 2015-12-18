У хімічній лабораторії університету КНР пролунав вибух (фото, відео)

Про це повідомляє агентство Xinhua у своєму Twitter.

За останніми даними, внаслідок вибуху і пожежі, що почалася після цього, загинула одна людина. Даних про постраждалих поки немає.

Судячи із зображеннь, вибух стався на другому поверсі будівлі, після чого в приміщенні почалася пожежа. З вікна будинку валить густий чорний дим.

#UPDATE 1 killed in chemical lab fire at Tsinghua University, #Beijing. Fire now is out and investigation underway pic.twitter.com/061vr3BL1Q — CCTVNEWS (@cctvnews) December 18, 2015

Відзначається, що причини вибуху встановлюються.