У хімічній лабораторії університету КНР пролунав вибух (фото, відео)

07:15, 18 грудня 2015
Світ
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Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху у хімічній лабораторії в університеті Цінхуа в Пекіні.

пожар / twitter.com/XHNews

Про це повідомляє агентство Xinhua у своєму Twitter.

За останніми даними, внаслідок вибуху і пожежі, що почалася після цього, загинула одна людина. Даних про постраждалих поки немає.

twitter.com/XHNews

Судячи із зображеннь, вибух стався на другому поверсі будівлі, після чого в приміщенні почалася пожежа. З вікна будинку валить густий чорний дим.

Відзначається, що причини вибуху встановлюються.

twitter.com/XHNews

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