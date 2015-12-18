На засіданні РБ ООН Чуркін назвав прикордонні пункти, через які бойовики ІДІЛ переправляють нафту
08:01, 18 грудня 2015Світ
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Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, представник Росії Віталій Чуркін заявив, що через Туреччину реалізується найбільший обсяг нафтопродуктів, які продають на чорному ринку терористи "Ісламської держави".
REUTERS
Про це повідомляє "РИА Новости".
За його словами, в більшості випадків для перевезення нафти використовуються автоцистерни, що йдуть через прикордонні пункти "Каркамиш", "Акчакале", "Джильвегезю" і "Онджупинар". Їх поставками для ІДІЛ займається низка турецьких компаній, у тому числі "Серії" (місто Конья) і "Сам Отомотив" (місто Антакья).
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Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ.
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