На засіданні РБ ООН Чуркін назвав прикордонні пункти, через які бойовики ІДІЛ переправляють нафту

Про це повідомляє "РИА Новости".

За його словами, в більшості випадків для перевезення нафти використовуються автоцистерни, що йдуть через прикордонні пункти "Каркамиш", "Акчакале", "Джильвегезю" і "Онджупинар". Їх поставками для ІДІЛ займається низка турецьких компаній, у тому числі "Серії" (місто Конья) і "Сам Отомотив" (місто Антакья).

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Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ.