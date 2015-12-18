У Лос-Анджелесі сотні людей евакуювали з кінотеатру під час показу "Зоряних війн"

Про це повідомляє TMZ.

Показ фільму був перерваний через 30 хвилин після його початку, співробітники кінотеатру порадили глядачам повернутися додому «в цілях безпеки».

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Пізніше з'ясувалося, що хтось із відвідувачів випадково натиснув кнопку тривоги, після чого кінотеатр відновив свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, за місяць до прем'єри стрічка зібрала понад $50 мільйонів.