Норвежці хочуть подарувати Фінляндії гору до 100-річчя незалежності

Вершину гори пропонується зробити подарунком до сторіччя незалежності Фінляндії, яке відзначатиметься 6 грудня 2017 року.

"Давайте піднімемо Фінляндію до нових висот!", - йдеться на сторінці кампанії в Facebook.

Гора Халті висотою 1365 метрів поділена між Норвегією та Фінляндією. На горі на висоті 1324 метрів розташована найвища точка Фінляндії, проте її вершина знаходиться на території Норвегії.