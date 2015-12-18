Норвежці хочуть подарувати Фінляндії гору до 100-річчя незалежності
16:47, 18 грудня 2015Світ
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У Норвегії запустили кампанію, учасники якої пропонують подарувати Фінляндії гору Халті, розташовану на кордоні двох країн.
Норвежці ініціюють незвичний подарунок Фінляндії до 100-річчя / Flickr/Carsten Frenzl
Вершину гори пропонується зробити подарунком до сторіччя незалежності Фінляндії, яке відзначатиметься 6 грудня 2017 року.
"Давайте піднімемо Фінляндію до нових висот!", - йдеться на сторінці кампанії в Facebook.
Гора Халті висотою 1365 метрів поділена між Норвегією та Фінляндією. На горі на висоті 1324 метрів розташована найвища точка Фінляндії, проте її вершина знаходиться на території Норвегії.
Гора Халті, розділена між Фінляндією і Норвегією / Flickr/Carsten Frenzl
Норвежці хочуть подарувати Фінляндії гору / Flickr/DjJoha
На Халті розташована найвища точка Фінляндії / Flickr/Mikko Lindstedt
Халті розділена між двома країнами / facebook.com/Haltijubileum
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