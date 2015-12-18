Норвежці хочуть подарувати Фінляндії гору до 100-річчя незалежності

16:47, 18 грудня 2015
Світ
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У Норвегії запустили кампанію, учасники якої пропонують подарувати Фінляндії гору Халті, розташовану на кордоні двох країн.

халти финляндия норвегия / Flickr/Carsten Frenzl

Вершину гори пропонується зробити подарунком до сторіччя незалежності Фінляндії, яке відзначатиметься 6 грудня 2017 року.

"Давайте піднімемо Фінляндію до нових висот!", - йдеться на сторінці кампанії в Facebook.

Гора Халті висотою 1365 метрів поділена між Норвегією та Фінляндією. На горі на висоті 1324 метрів розташована найвища точка Фінляндії, проте її вершина знаходиться на території Норвегії.

халти финляндия норвегия / Flickr/Carsten Frenzl

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