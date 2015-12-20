В Air France спростували інформацію про бомбу на борту літака компанії - ЗМІ

Підозрілий пристрій, який було виявлено на борту літака авіакомпанії Air France і через який повітряне судно зробило екстрену посадку в Кенії, не становить загрози.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Як заявив представник Air France, "це виявилося помилковою тривогою, знайдений пристрій був муляжем і не становив загрози для пасажирів".

За його словами, авіакомпанія співпрацює з французькою прокуратурою щодо ініціювання розслідування за фактом інциденту.

Раніше стало відомо, що літак авіакомпанії Air France, що прямував з Маврикія до Парижа, здійснив екстрену посадку в аеропорту Момбаси (Кенія) у ніч на неділю після того, як на борту було виявлено підозрілий предмет в туалеті. У літаку перебували 459 пасажирів та 14 членів екіпажу.

Пізніше на сторінці Facebook адміністрації аеропортів Кенії з'явилася заява, в якій повідомлялося, що місцева служба безпеки запобігла спробі вибуху на борту Air France: виявивши бомбу в літаку, вибухотехніки відвезли її до безпечного місця за межами аеропорту.

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За деякий час заяву було відредаговано, і в новій версії вказується лише, що "підозрілий предмет" було вивезено і проводиться розслідування.