Міноборони РФ провело комплексну експертизу щодо загибелі 19-річного контрактника у Сирії за запитом з Держдуми

Про це йдеться у відповіді Міноборони на депутатський запит, повідомляє РБК.

Причиною смерті загиблого в Сирії молодшого сержанта Вадима Костенка став «розлад стосунків з дівчиною», повідомив в офіційній відповіді депутату Держдуми Валерію Рашкіну статс-секретар міністра оборони Росії Микола Панков. За його словами, такі висновки дозволяє зробити результати роботи "комплексної комісії» Міноборони Росії і військової прокуратури.

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За результатами проведеного судово-медичного дослідження тіла ознак насильницької смерті не виявлено, йдеться у відповіді Панкова.

Про загибель контрактника Костенка стало відомо наприкінці жовтня від активістів групи Conflict Intelligence Team (CIT). Один з родичів Костенка розповів РБК, що 14 вересня Костенко було відряджено до Сирії, а 25 жовтня родині повідомили про те, що він повісився.

Міноборони офіційно підтвердило загибель солдата. Офіційною версією відразу став суїцид, Міноборони, пославшись на аналіз СМС-повідомлень в його телефоні, заявили, що причиною став розлад в особистих стосунках з дівчиною. Батьки Костенка заявили, що не вірять у версію про самогубство сина, так як у нього були хороші стосунки з дівчиною.

Зараз кримінальну справу за фактом смерті Костенка розслідує слідчий відділ Слідчого комітету у Краснодарському гарнізоні, уточнюється в документі.