США занепокоєні, що після вступу Росії у війну в Сирії там гине дедалі більше цивільних

Про це заявив речник Державного департаменту США Марк Тонер, передає Радіо Свобода.

«Ми бачимо відчутне й тривожне зростання числа повідомлень про цивільні жертви від часу, коли Росія почала там свою військово-повітряну кампанію», – зазначив Тонер.

За його словами, неурядові організації подають «надзвичайно тривожні» звіти про те, що російські повітряні удари вбили в Сирії сотні цивільних людей, серед них працівників рятувальних служб, і зруйнували цивільні об’єкти – лікарні, школи чи ринки.

Як додав речник, це було темою нещодавньої телефонної розмови державного секретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час цієї розмови з Лавровим Керрі висловив занепокоєння США щодо російських повітряних ударів і загибелі сотень цивільних людей, сказав Тонер.

Такі дії Росії перешкоджають урегулюванню в Сирії, заявив він.

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Нагадаємо, минулого тижня міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в результаті російських авіаударів у Сирії загинули сотні цивільних і вони можуть розглядатися як воєнні злочини. У звіті правозахисників, опублікованому 23 грудня, йшлося, що низку повітряних ударів російська авіація здійснила по житлових районах, де ніяких очевидних військових цілей поблизу не було, атакуючи будинки, мечеті, людні базари та медичні установи. Правозахисники також звинуватили Росію в застосуванні некерованих авіабомб у густонаселених районах і касетних боєприпасів, які за своєю природою призводять до невибіркових уражень.

«Важливо, щоб це було незалежно і об’єктивно розслідувано», – наголосили правозахисники.

Міністерство оборони Росії відкинуло звинувачення, заявивши, що цей звіт є «кліше і брехнею».