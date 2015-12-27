В Ідлібі російські літаки розбомбили школу: з 9 загиблих п'ятеро дітей – ЗМІ

Російські літаки в суботу розбомбили школу в сирійській провінції Ідліб, загинули 9 осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu.

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За словами офіційного представника цивільної оборони Ідліба Махмуда Дагіма, внаслідок авіаудару загинули п'ятеро дітей. Він також додав, що регіон, на який був здійснений наліт, знаходиться під контролем сирійської опозиції.

Нагадаємо, російська операція в Сирії почалася 30 вересня. З цього моменту правозахисники неодноразово повідомляли, що жертвами авіаударів РФ, які починалися під гаслами боротьби з ІДІЛ, стають мирні жителі або сили опозиції, яка протистоїть режиму президента Башара Асада.