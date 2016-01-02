Президент Ісландії вирішив не переобиратися на шостий термін
Ісландське право дозволяє президенту обиратися необмежену кількість разів.
Президент Ісландії Оулавюр Рагнар Грімссон заявив, що не буде балотуватися на шостий президентський термін після закінчення своїх повноважень у червні 2016 року, повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.
Аналогічну заяву Грімссон, який перебуває на посаді глави держави з 1996 року, зробив у 2012 році перед закінченням свого четвертого строку, але отримав велику підтримку виборців і залишився на п'ятий.
"Більше немає тієї широкої невизначеності, в результаті якої чотири роки тому з'явилися заклики, щоб я залишився на посаді президента", — заявив Грімссон у новорічному телезверненні до громадян країни. За його словами, настав час "перекласти зобов'язання президента на інші плечі".
Ісландське право дозволяє президенту обиратися необмежену кількість разів, а якщо у виборах глави держави бере участь лише один кандидат, він отримує посаду без голосування. Завдяки такому порядку за майже 70-річну історію незалежної Ісландії (1944) змінилися тільки п'ять президентів: двоє очолювали країну за три строку і троє (у тому числі Грімссон) - по чотири. За цей час в країні пройшли 18 президентських виборів, на 11 з яких голосування не проводилося, зокрема вибори 2000 і 2008 років, за підсумками яких президентом ставав Грімссон.
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Грімссон відомий як єдиний президент Ісландії, який вдавався до права не підписувати запропонований парламентом законопроект, виносячи його на референдум: двічі він проводив референдум про виплату компенсацій іноземним вкладникам ісландського банку, рахунки якого були заморожені через фінансову кризу.