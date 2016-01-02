Президент Ісландії вирішив не переобиратися на шостий термін

Президент Ісландії Оулавюр Рагнар Грімссон заявив, що не буде балотуватися на шостий президентський термін після закінчення своїх повноважень у червні 2016 року, повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.

Аналогічну заяву Грімссон, який перебуває на посаді глави держави з 1996 року, зробив у 2012 році перед закінченням свого четвертого строку, але отримав велику підтримку виборців і залишився на п'ятий.

"Більше немає тієї широкої невизначеності, в результаті якої чотири роки тому з'явилися заклики, щоб я залишився на посаді президента", — заявив Грімссон у новорічному телезверненні до громадян країни. За його словами, настав час "перекласти зобов'язання президента на інші плечі".

Ісландське право дозволяє президенту обиратися необмежену кількість разів, а якщо у виборах глави держави бере участь лише один кандидат, він отримує посаду без голосування. Завдяки такому порядку за майже 70-річну історію незалежної Ісландії (1944) змінилися тільки п'ять президентів: двоє очолювали країну за три строку і троє (у тому числі Грімссон) - по чотири. За цей час в країні пройшли 18 президентських виборів, на 11 з яких голосування не проводилося, зокрема вибори 2000 і 2008 років, за підсумками яких президентом ставав Грімссон.

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Грімссон відомий як єдиний президент Ісландії, який вдавався до права не підписувати запропонований парламентом законопроект, виносячи його на референдум: двічі він проводив референдум про виплату компенсацій іноземним вкладникам ісландського банку, рахунки якого були заморожені через фінансову кризу.