У РФ відреагували на інформацію щодо російських компонентів для ракети КНДР

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, який курує в уряді Росії космічну галузь, заявив "Комерсанту", що інформація про передачу Москвою Пхеньяну технологій ракетного виробництва - "повна нісенітниця і ахінея, яка навіть на піввідсотка не відповідає дійсності".

"Ми чітко стежимо за дотриманням режиму нерозповсюдження ракетних технологій, очолювана мною експортна комісія ніколи дозволів подібного роду для Північної Кореї не видавала", - заявив він.

Офіційний представник держкорпорації "Роскосмос" Ігор Буренков також заявив виданню, що ця інформація Сеула не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, про те, що компоненти для ракети дальнього радіусу дії, запущеної КНДР, надійшли з Росії, заявив представник консервативної партії Південної Кореї Сэнур Чи Чхоль Ву.

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За повідомленням південнокорейського агентства Yonhap, Чи Чхоль Ву також зазначив, що за даними розвідки запущений супутник КНДР важить близько 200 кг і «даремний як супутник». Він пояснив, що зазвичай космічно супутник важить від 800 до 1500 кг.

Раніше Японія, Південна Корея і США запросили у зв'язку з випробуваннями КНДР балістичної зброї проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея провела випробування балістичної ракети під виглядом космічного пуску. Центральне телебачення КНДР у свою чергу зробило оголошення про успішний запуск штучного супутника Землі.