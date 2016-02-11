Губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті вибув з президентських перегонів

З колег по партії на первинних виборах Крісті прийшов з шостим результатом, хоча почав там кампанію першим з кандидатів.

"У президентській гонці я намагався боротися за те, у що вірю: що важливо говорити як на духу, важливий досвід, важлива компетенція, і що все це буде мати значення для лідера нашої нації", - зазначив губернатор у своїй заяві, передає Російська служба ВВС.

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Аналітики хвалили Крісті за яскравість на дебатах і спробу забрати голоси у сенатора від Флориди Марко Рубіо.

При цьому телемагнат Руперт Мердок порівняв вихід республіканця з гонки з поведінкою смертника.

Напередодні Дональд Трамп набрав 35% голосів республіканців у Нью-Гемпширі, його найближчий суперник Джон Кейсик - 16%.

Щодо демократів, то за Берні Сандерса проголосували 60% виборців-демократів штату, за Хілларі Клінтон - 39%.