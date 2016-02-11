Губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті вибув з президентських перегонів
Губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті відмовився від подальшої участі в боротьбі за кандидатуру від Республіканської партії після провального результату на праймеріз в Нью-Гемпширі.
З колег по партії на первинних виборах Крісті прийшов з шостим результатом, хоча почав там кампанію першим з кандидатів.
"У президентській гонці я намагався боротися за те, у що вірю: що важливо говорити як на духу, важливий досвід, важлива компетенція, і що все це буде мати значення для лідера нашої нації", - зазначив губернатор у своїй заяві, передає Російська служба ВВС.
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Аналітики хвалили Крісті за яскравість на дебатах і спробу забрати голоси у сенатора від Флориди Марко Рубіо.
При цьому телемагнат Руперт Мердок порівняв вихід республіканця з гонки з поведінкою смертника.
Напередодні Дональд Трамп набрав 35% голосів республіканців у Нью-Гемпширі, його найближчий суперник Джон Кейсик - 16%.
Щодо демократів, то за Берні Сандерса проголосували 60% виборців-демократів штату, за Хілларі Клінтон - 39%.