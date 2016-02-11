Stratfor припускає можливість досягнення компромісу між Заходом і РФ найближчим часом

Про це йдеться в звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"Сполучені Штати і Росія, можливо, рухаються до взаєморозуміння з приводу конфлікту в Україні. В останні тижні дипломатична активність між американськими і російськими чиновниками відновилася з шаленою швидкістю. Є чутки про політичні перестановки на підконтрольній сепаратистам частині Донбасу. Українські та російські ЗМІ навіть повідомили про те, що зараз йде робота над "секретної угодою", яка стане компромісною домовленістю по політичних і військових вимогах сепаратистів і Москви з одного боку, а також Києва і його західних партнерів - з іншого", - наголошується в звіті, передає Українська правда.

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У звіті говориться, що "нове життя" переговорам можуть дати різке падіння цін на нафту, подальше ослаблення російської економіки і залучення РФ в сирійський конфлікт.

"Велика угода по Україні ще далека від укладення, але можуть з'явитися компроміси в тих питаннях, які раніше вважалися такими,що не обговорюється", - вважають фахівці Stratfor.

При цьому в доповіді наголошується, що є багато причин, щоб ставиться скептично до цих чуток. Києву не слід очікувати від Москви значних уступок.

"Кремль традиційно ставить власні національні інтереси в сфері безпеки вище свого економічного розвитку. Президент РФ Володимир Путін добре знає, що геополітичні уступки Заходу з боку колишнього лідера Радянського Союзу Михайла Горбачова в обмін на економічну допомогу привіли до розпаду СРСР. Путін також усвідомлює, що якщо він піде на значні уступки по Україні без уступок з боку Києва, це може бути більш згубно для його політичної позиції, ніж економічна криза", - йдеться в доповіді.

Також повідомляється, що в Україні також немає великого бажання йти на уступки, тому що компроміси з сепаратистами і РФ можуть призвести до конфлікту з крайніми правими угрупуваннями в країні.

У звіті наголошується, що темою останніх переговорів між Заходом і РФ було проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

"Проведення місцевих виборів в Донецьку і Луганську може зменшити гострі політичні розбіжності з приводу статусу і самостійності регіону. Проте, для проведення виборів Росія і сепаратисти повинні співпрацювати, піти на повне припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії зіткнення і надання доступу спостерігачам ОБСЄ до всієї зони бойових дій"- відзначили аналітики.

У звіті наголошується, що якщо Росія виконає ці умови, то Захід може серйозно задуматися про зняття санкцій з РФ.