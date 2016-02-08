Гризлов заявив, що Росія готова до особистих зустрічей для переговорів щодо Донбасу

"Ще на минулому засіданні контактної групи ми домовилися, що наша робота продовжиться в п'ятницю, 12 лютого", - розповів Гризлов ТАСС.

Він нагадав, що відповідна дискусія повинна відбутися у форматі відеоконференції. "Проте російська сторона, зрозуміло, зі свого боку готова і до особистих зустрічей. Якщо виникне необхідність, я готовий прилетіти у Мінськ в будь-який день", - наголосив представник РФ.

Гризлов також традиційно для Росії нагадав про необхідність надання Донбасу особливого статусу.

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"Для проведення конституційної реформи в частині виконання Мінських угод Києву слід, по-перше, законодавчо закріпити особливий статус Донбасу", - переконаний постійний член Ради безпеки РФ.

Крім того, він заявив, що ці зміни повинні бути погоджені з Донбасом в "мінськом форматі" на засіданні контактної групи.

Нагадаємо, раніше Гризлов заявляв, що голосування щодо Конституції України має бути жорстко пов'язане з прийняттям поправок до закону про надання особливого статусу Донбасу.