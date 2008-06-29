Договір щодо ПРО між Польщею і США може бути підписаний вже цього тижня

Переговори між Польщею і США з питання можливого розміщення об`єктів протиракетної оборони США на польській території можуть завершитися вже цього тижня. Про це заявив голова парламентської фракції правлячої в Польщі партії «Цивільна платформа» Збігнєв ХЛЄБОВСЬКИЙ.

Як передає Reuters, за словами політика, переговорний процес може увінчатися підписанням відповідного договору.

«Переговори добігають кінця, всі пункти договору можуть бути підписані вже на цьому тижні», - сказав З.ХЛЄБОВСЬКИЙ.