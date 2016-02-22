Президент Сирії призначив дату парламентських виборів

Асад видав у понеділок, 22 лютого, указ, в якому також визначено розподіл депутатських мандатів на кожну провінцію Сирії, передає Deutsche Welle.

Востаннє парламентські вибори в країні проводилися у травні 2012 року, тож повноваження нинішнього скликання органу мають завершитися цього травня.

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Про рішення Асада було повідомлено на тлі спільної заяви Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо припинення вогню в Сирії.

Нагадаємо, у заяві закріплено умови долучення урядових військ та озброєних повстанців до мирного процесу. Припинення вогню в Сирії має розпочатися в суботу, 27 лютого.