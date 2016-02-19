Відповідальність за теракт в Анкарі взяло на себе курдське угруповання

Про це йдеться в заяві турецькою мовою на сайті організації.

Як передає The Daily Star, у ньому "Соколи" зазначають, що скоїли напад в якості помсти за турецькі військові операції проти курдських повстанців на південному сході Туреччини, зокрема мова йде про операцію в місті Джізре.

Згідно із заявою, вибух здійснила людина на ім'я Абдулбакі Сьонмез.

Також курдське угруповання загрожує подальшими атаками в Туреччині.

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Раніше "Соколи свободи Курдистану" (курдська назва - Teyrêbazên Azadiya Kurdistan) взяли на себе відповідальність за теракт в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен", в результаті якого загинула прибиральниця аеропорту. Теракт був заявлений як акт помсти за ріст активності операцій турецьких сил проти РПК.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив у скоєнні теракту в Анкарі представників РПК, а також бійця з "Загонів народної самооборони" (YPG) сирійських курдів, який нібито безпосередньо здійснив вибух. За його даними, це був громадянин Сирії Саліх Неджар.

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Вибух стався в Анкарі ввечері 17 лютого, в результаті нього загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

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