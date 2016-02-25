США та Китай погодили проект резолюції, яка розширить санкції проти КНДР

США і Китай через 7 тижнів переговорів погодили проект резолюції, яка розширить санкції Ради безпеки ООН проти Північної Кореї. Голосувати за документ будуть найближчими днями. Про це з посиланням на джерела в уряді Китаю і США пише Reuters.

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"Це ґрунтовний, глибокий, повний проект... Сподіваюся, він буде прийнятий в найближчі дні. У наших двох країн було величезна кількість розбіжностей, але нам вдалося їх узгодити", - сказав один зі співрозмовників видання.

Імовірно, проект резолюції пропонує внести в санкційний список ряд осіб і компаній. Але більш детальної інформації поки немає.

Влада США і Китаю не мають наміру визнавати КНДР ядерною державою, повідомив офіційний представник американськоъ Ради національної безпеки Нед Прайс, передає Російська служба ВВС.

Нагадаємо, раніше Обама підписав закон, який дає можливість розширити санкції щодо КНДР у зв'язку з її ядерною та ракетною програмами.

7 лютого Північна Корея повідомила про успішний запуск ракети ыз супутником. Незважаючи на заяви Пхеньяна про запуск супутника спостереження, у світі припускають, що КНДР тестує міжконтинентальну балістичну ракету. Дані про запуск викликали негативну реакцію світової спільноти, дії Північної Кореї після отримання інформації про запуск різко засудили Південна Корея, США, Китай і Японія.

6 січня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби. Багато країн світу та міжнародні організації різко негативно відреагували на ці випробування, засудивши такі дії КНДР.