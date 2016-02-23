КНДР випередила Росію: у рейтингу "головних ворогів" США змінився лідер (інфографіка)

Так вважають 16% опитаних американців, свідчать дані опитування Gallup International.

Причиною такого ставлення могли стати заяви Північної Кореї про випробування водневої зброї.

На другому місці опинилася Російська Федерація, про яку як про "головного ворога" США висловилися 15% респондентів. Варто зазначити, що в 2015-му році РФ була на першому місці з 18% голосів.

Трійку замикає Іран, який вважають ворогом США 14% опитаних, четверте місце дісталося Китаю з 12% голосів.

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Нагадаємо, раніше агентство протиракетної оборони Міністерства оборони США домоглося певних результатів у захисті країни від можливої атаки з боку Ірану або КНДР. Однак експерти дійшли висновку, що в її нинішньому стані система готова відбити лише незначну кількість найпростіших ракет.