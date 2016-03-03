У Сомалі журналіста засудили до смертної кари за пособництво бойовикам "Аш-Шабаб"

Як повідомляє ВВС, в період з 2007 по 2011 Ханафі співпрацював з "Аш-Шабаб", сприяючи визначенню можливих жертв серед журналістів.

Ханафі дзвонив журналістам та погрожував їм смертю у разі якщо вони відмовляться приєднатися до угруповання.

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Повідомляється, що він приєднався до озброєних ісламістів після роботи на радіо Andalus, що є рупором "Аш-Шабаб".

Згодом Ханафі втік до Кенії, де був заарештований поліцією в 2014 році, після чого екстрадований в Сомалі.

Як зазначає ВВС, в Сомалі з 2007 року було вбито понад 25 журналістів.

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