У Сомалі журналіста засудили до смертної кари за пособництво бойовикам "Аш-Шабаб"
19:26, 03 березня 2016Світ
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Сомалійський військовий суд засудив до страти колишнього журналіста Хасана Ханафі, який допоміг терористичному угрупованню "Аш-Шабаб" вбити п'ятьох колег-репортерів.
Ханафі засудили до смерті за пособництво "Аш-Шабаб" / bbc.com
Як повідомляє ВВС, в період з 2007 по 2011 Ханафі співпрацював з "Аш-Шабаб", сприяючи визначенню можливих жертв серед журналістів.
Ханафі дзвонив журналістам та погрожував їм смертю у разі якщо вони відмовляться приєднатися до угруповання.
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Повідомляється, що він приєднався до озброєних ісламістів після роботи на радіо Andalus, що є рупором "Аш-Шабаб".
Згодом Ханафі втік до Кенії, де був заарештований поліцією в 2014 році, після чого екстрадований в Сомалі.
Як зазначає ВВС, в Сомалі з 2007 року було вбито понад 25 журналістів.
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