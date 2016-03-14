Міністр оборони Польщі назвав терактом авіакатастрофу під Смоленськом

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мацеревич заявив, що ця акція була спрямована на те, щоб позбавити Польщу людей, які – за його словами – вели країну до незалежності.

Він згадав цю авіакатастрофу в одному ряду з діями, вина за які покладається багатьма спостерігачами на Росію – наприклад, загострення ситуації на сході України, проте прямо не заявив, що за падіння літака відповідальна Москва.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що літак Ту-154М, який перевозив президента Леха Качинського та інших польських чиновників і зазнав аварії у квітні 2010 року під російським Смоленськом, зруйнувався в повітрі ще до зіткнення з землею.

Нагадаємо, літак Ту-154М, на якому летіли президент Польщі Лех Качиньський, його дружина, представники вищого командування і політичних партій, розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. В результаті загинули 96 осіб.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет оприлюднив остаточний звіт про розслідування авіакатастрофи. Комітет прийшов до висновку, що всі системи літака до зіткнення із землею працювали нормально, а основна відповідальність за трагедію лежить на пілотах, які відмовилися піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. При цьому експерти прийшли до висновку, що пілоти діяли під тиском з боку польських чиновників на борту.

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Польська сторона не погодилася з цим висновком і в серпні 2011 року відновила розслідування катастрофи. 27 березня 2015 року польська прокуратура звинуватила в трагедії смоленських диспетчерів. Слідчий комітет РФ ці звинувачення відкинув.

У той же час після перемоги на парламентських виборах у листопаді 2015 року партії Качиньського "Право і справедливість" (нині очолюваної його братом Ярославом) були озвучені плани про проведення нового розслідування цієї катастрофи.