Венеціанська комісія не заперечує проти позбавлення громадянства за тероризм

Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії щодо поправок, внесених до Конституції Франції, передає Європейська правда.

Згідно з висновком, введення системи позбавлення громадянства чи прав, що надаються громадянством, саме по собі не порушує міжнародних стандартів.

Тим не менш, комісія рекомендує, що в Конституції повинно бути зазначено, що позбавлення - це "додаткове покарання", яке, відповідно, має застосовуватися у кримінальних справах на індивідуальній основі в результаті справедливого судового розгляду.

Читайте такожУ Франції схвалено реформу конституції, що дозволяє уряду вводити надзвичайний стан

Як повідомляв УНІАН, у Національних зборах Франції підтримали законопроект про внесення поправки до конституції, яка стосується позбавлення громадянства осіб, засуджених за терористичну діяльність.