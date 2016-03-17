Україна пасе задніх у рейтингу найщасливіших країн: 123 місце зі 157

При цьому Данія - найщасливіша в світі країна, а найнещасніші люди, на думку укладачів списку, живуть в Бурунді. На передостанньому місці - охоплена війною Сирія.

Автори доповіді відзначають, що чим менші показники соціальної нерівності в країні, тим її жителі в цілому щасливіші.

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У п'ятірку країн-лідерів з розвиненою системою соцзахисту, жителі яких відчувають себе найбільш щасливим, увійшли Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Фінляндія.

США у списку найщасливіших країн посіли 13-е місце, Великобританія - 23-е, Росія - 56-е, Польща - 57, а Білорусь - 61.

Рейтинг щастя по країнах світу з 2012 року постійно оновлюють незалежні експерти Мережі організацій ООН за рішеннями в області стійкого розвитку (Sustainable Development Network Solutions) та Інституту Землі Колумбійського університету.

Для розрахунку рейтингу щастя експерти оцінюють ВВП на душу населення, тривалість життя, соцзахист, стан поваги прав і громадських свобод, а також кількість грошей, пожертвуваних на благодійність.