Грозний вважають найбезпечнішим містом РФ – опитування

Згідно з результатами опитування жителів російських міст, найбільш безпечно себе почуває населення столиці Чечні. Про це пише "Газета.Ru", посилаючись на дослідження порталів Domofond і Avito.

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Як повідомляє видання, користувачів попросили оцінити рівень безпеки міст, у яких вони проживають. В опитуванні взяли участь понад 310 тис. осіб.

"До числа лідерів з безпеки увійшли міста ХМАО, Приволзького федерального округу і Краснодарського краю. Однак, на думку опитаних респондентів, найбезпечнішим містом є Грозний", – йдеться в матеріалах дослідження.

Учасникам опитування було запропоновано оцінити вірність висловлювання "Я живу в безпечному районі і не боюся йти додому в темний час доби" за шкалою від 1 до 10 балів, де 10 означає повну згоду. Грозний набрав 9,1.

Друге місце займає Нижньовартовськ (7,6). Жителі Саранська, Сочі, Мурманська і Армавіра оцінили безпеку приблизно однаково – на 7,5. Далі йдуть Чебоксари, Сургут і Нижньокамськ (7,4). Замикає топ-10 Кіров із 7,3 бала.

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При цьому, як пише видання, Москва і Санкт-Петербург зайняли 39 і 49-е місця відповідно. Найменш безпечним містом визнаний Волгоград: він займає 100-е місце.