У США перехопили підводний човен, на борту якого знаходилося 5,5 тонн кокаїну
Співробітники митниці виявили судно в східній частині Тихого океану, коли воно почало тонути, не витримавши такої великої ваги вантажу.
Митна служба США і співробітники прикордонної охорони штату Техас перехопили невеликий підводний човен, на борту якого містилося 5,5 т кокаїну.
Як передає Газета.ру про це повідомляє The Independent.
Співробітники митниці виявили судно в східній частині Тихого океану, коли воно почало тонути, не витримавши такої великої ваги вантажу. В результаті захоплення судна було затримано чотири людини.
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Директор Національного центру повітряної безпеки Джон Вассон заявив, що спільна робота двох відомств запобігла проникненню такої великої партії наркотиків на територію США і що спільні екіпажі продовжуватимуть використовувати будь-яку можливість, аби в подальшому зірвати подібний вид злочинної діяльності.
Відзначається, що в 2015 році митна служба США і прикордонна охорона запобігли 198 спробам ввезення наркотиків до країни.