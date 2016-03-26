У США перехопили підводний човен, на борту якого знаходилося 5,5 тонн кокаїну

Митна служба США і співробітники прикордонної охорони штату Техас перехопили невеликий підводний човен, на борту якого містилося 5,5 т кокаїну.

Як передає Газета.ру про це повідомляє The Independent.

Співробітники митниці виявили судно в східній частині Тихого океану, коли воно почало тонути, не витримавши такої великої ваги вантажу. В результаті захоплення судна було затримано чотири людини.

Читайте такожНа іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйонів доларів - BBC

Директор Національного центру повітряної безпеки Джон Вассон заявив, що спільна робота двох відомств запобігла проникненню такої великої партії наркотиків на територію США і що спільні екіпажі продовжуватимуть використовувати будь-яку можливість, аби в подальшому зірвати подібний вид злочинної діяльності.

Відзначається, що в 2015 році митна служба США і прикордонна охорона запобігли 198 спробам ввезення наркотиків до країни.