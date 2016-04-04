В аеропорту Джакарти зіткнулися два літаки, в одного з них відвалилися хвіст і крило (фото, відео)

Про це повідомляє портал AirLive з посиланням на свої джерела, інформує РБК.

Мова йде про літаки Boeing 737-800 авіакомпанії Batik Air і ATR 42, що належить TransNusa Air Services. Джерела порталу уточнили, що Boeing збирався злітати, коли край його лівого крила вдарив по літаку TransNusa.

При цьому директор Batik Air підтвердив Republika Online, що лайнер компанії брав участь у зіткненні, однак не зміг уточнити яких-небудь деталей. Зараз Boeing вже злетів. Скільки в ньому пасажирів, співрозмовник видання сказати не зміг.

AirLive опублікував відео того, що відбувається на злітно-посадковій смузі. На ньому практично нічого не видно, так як інцидент стався в темний час доби. Але на ролику видно машини пожежних служб, які прибули на місце.

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За даними AirLive, через інцидент тимчасово закрита смуга аеропорту. При зіткненні ніхто не постраждав, відзначає портал.