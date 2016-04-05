ЦРУ попереджає про високу імовірність терактів у Східній Європі, у Польщі не виключають вибухи і авіакатастрофу

Схожі сигнали були отримані з розвідувальних джерел, наближених до арабських організацій у Західній Європі, повідомляє "Польське радіо".

Ці сигнали свідчать про те, що теракти можуть здійснити одночасно в Софії, Бухаресті, Будапешті, Берліні та Варшаві. ЦРУ допускає, що теракти можуть статися під час Всесвітніх днів молоді між 27 і 31 липня.

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Зустріч з Папою Римським Франциском запланована в Кракові, проте, деякі події відбуватимуться й у Варшаві. ЦРУ рекомендує вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки і пропонує допомогу американських фахівців.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі запевняє, що тісно співпрацює з партнерськими спецслужбами, але через правові обмеження не розголошує подробиць. Однак, польський уряд всі можливі побоювання зводить до мінімуму.

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У розпорядження польських ЗМІ потрапив документ Урядового центру безпеки під назвою «Мережа безпеки під час саміту НАТО і Всесвітніх днів молоді». Цей документ включає в себе попередній аналіз загроз, що можуть призвести до виникнення кризової ситуації.

До списку входять використання вогнепальної зброї або вибухової речовини, катастрофи за участю авіа-, залізничного або автомобільного транспорту, масове порушення громадського порядку, відмова електричних систем і систем зв'язку, викрадення людей, дезінформація або порушення закритого повітряного простору за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Проте, жодна з перерахованих загроз не одержала статусу «дуже імовірної» або хоча б «імовірної». Як «можливі» були враховані тільки застосування вогнепальної зброї або вибухових речовин і авіакатастрофа.