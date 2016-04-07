У Хабаровську поставили мюзикл про дружбу тигра Амура й козла Тимура

Про це йдеться в повідомленні на сайті театру.

"Несподівану історію про дружбу Тигра Амура і Козла Тимура, що прикувала увагу всього світу, вперше перенесено на театральну сцену. Хабаровську. Народження, дорослішання, виховання і перша любов - ось основні етапи юного життя наших героїв. Як же складалися їхні перші кроки? Які уроки життя вони засвоїли? Як подружилися? Які пригоди і перешкоди подолали друзі? На всі ці питання відповість мюзикл для сімейного перегляду", - інтригує театр.

Серед персонажів твору значаться, зокрема, конячка Патриція, корова Мірабелла, Курка, Молода качка, індик Тупак, свиня Соня, сова Сваха, а також Паровозик.

Прем'єра мюзиклу відбудеться 17 квітня.

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