Під Дамаском бойовики ІДІЛ стратили 175 працівників захопленого раніше цементного заводу
12:45, 08 квітня 2016Світ
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Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) стратили 175 робочих, захоплених на цементному заводі під Дамаском.
REUTERS
Про це розповіли сирійські військові, пише в п'ятницю, 8 квітня, Лента.ру з посиланням на Reuters.
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Як повідомляв УНІАН, за даними державного телебачення Сирії, бойовики "Ісламської держави" викрали 300 робочих цементного заводу.
За даними міністерства промисловості Сирії, керівництво заводу втратило зв'язок з робітниками.
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