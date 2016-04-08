Під Дамаском бойовики ІДІЛ стратили 175 працівників захопленого раніше цементного заводу

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) стратили 175 робочих, захоплених на цементному заводі під Дамаском.

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