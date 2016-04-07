У Сирії бойовики ІД напали на цементний завод і викрали 300 робочих
18:14, 07 квітня 2016Світ
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Бойовики "Ісламської держави" викрали 300 робочих цементного заводу на північному сході від Дамаску, повідомило державне телебачення Сирії.
REUTERS
Робітники заводу були викрадені неподалік від міста Думайр, де останнім часом йшли бої між урядовими військами і джихадистами.
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За даними міністерства промисловості Сирії, керівництво заводу втратило зв'язок з робітниками, повідомляє Російська служба ВВС.
Раніше "Сирійський центр моніторингу за правами людини", що базується у Лондоні, заявив про напад бойовиків ІД на цементний завод.
За даними центру, в результаті зникли кілька десятків людей.
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