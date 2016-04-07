У Сирії бойовики ІД напали на цементний завод і викрали 300 робочих

Робітники заводу були викрадені неподалік від міста Думайр, де останнім часом йшли бої між урядовими військами і джихадистами.

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За даними міністерства промисловості Сирії, керівництво заводу втратило зв'язок з робітниками, повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше "Сирійський центр моніторингу за правами людини", що базується у Лондоні, заявив про напад бойовиків ІД на цементний завод.

За даними центру, в результаті зникли кілька десятків людей.