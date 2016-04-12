США: влада Сирії порушує перемир'я

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Марк Тонер, передає РБК-Україна.

"Із загальної кількості порушень більша частина йде з боку режиму. Якщо розвалиться режим припинення вогню, то всі заплатять ціну за це, включаючи режим", - сказав Тонер.

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Представник Держдепу також повідомив, що США не вважають законними вибори, які пройдуть в Сирії 13 квітня.

"Ми не вважаємо ці вибори легітимними... Вони не представляють волю сирійського народу. Враховуючи нинішню ситуацію, вони, принаймні, передчасні", - зазначив він.

Читайте такожОпозиція Сирії проти перерви в мирних переговорах через оголошені Асадом вибориРаніше УНІАН повідомляв, що п'ять ракет, випущених з території Сирії, впали у прикордонному турецькому місті Кіліс. Внаслідок обстрілу були поранені чотири людини, пошкоджено будинок місцевих жителів.