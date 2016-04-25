Чеський зоопарк показав рідкісних білих тигренят (фоторепортаж)

Тигренятам всього кілька тижнів, але вони вже показують, що вміють гарчати і незабаром з них виростуть справжні хижаки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня назад бельгійський зоопарк представив публіці трьох двомісячних азіатських левенят.