Чеський зоопарк показав рідкісних білих тигренят (фоторепортаж)
18:15, 25 квітня 2016Світ
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Чеський зоопарк Liberec Zoo показав двох дитинчат білого індійського тигра, народжених на початку квітня.
REUTERS
Тигренятам всього кілька тижнів, але вони вже показують, що вміють гарчати і незабаром з них виростуть справжні хижаки.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня назад бельгійський зоопарк представив публіці трьох двомісячних азіатських левенят.
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