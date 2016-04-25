Чеський зоопарк показав рідкісних білих тигренят (фоторепортаж)

18:15, 25 квітня 2016
Світ
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Чеський зоопарк Liberec Zoo показав двох дитинчат білого індійського тигра, народжених на початку квітня.

REUTERS

Тигренятам всього кілька тижнів, але вони вже показують, що вміють гарчати і незабаром з них виростуть справжні хижаки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня назад бельгійський зоопарк представив публіці трьох двомісячних азіатських левенят.

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