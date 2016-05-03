Міністр оборони США анонсував візит до України

Він також розповів, що раніше вже зустрічався зі своїм українським колегою Степаном Полтораком і має намір розвивати контакти, передає ТАСС.

"Їхній міністр оборони (Степан Полторак - Ред.) дуже хороший професіонал, - сказав глава Пентагону. - Я багато працюю з ним, зустрічав його кілька разів в Європі і сподіваюся поїхати туди". При цьому міністр конкретних дат не назвав.

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Картер також нагадав, що США надають допомогу Україні у підготовці та оснащенні її збройних сил за спеціальною програмою, що здійснюється на Яворівському полігоні.

За його словами, Сполучені Штати підштовхують також своїх європейських союзників до того, щоб вони робили більше в цьому плані". "Думаю, що і ми, і Європа надовго збережемо партнерство з Україною у сфері безпеки", - сказав американський міністр.