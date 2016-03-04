В Міноборони анонсували участь підрозділів ЗСУ в 10 багатонаціональних навчаннях

У 2016 році заплановано участь підрозділів Збройних сил України у 10 багатонаціональних навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай поінформував на брифінгу.

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Він зазначив, що чотири міжнародні військові навчання відбудуться на території України, а шість - за її межами.

Чернобай також повідомив, що на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області відбудуться: багатонаціональне тактичне навчання з підготовки підрозділів Збройних сил, українсько-американське навчання «Репід Трайдент - 2016», багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «Кленова Арка -2016».

Крім того, на території України в акваторії Чорного моря, у місті Одеса та на полігоні «Широкий Лан» пройде традиційне щорічне українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Сі Бриз-2016».

Планується, що у багатонаціональних навчаннях на території України візьмуть участь більш як 12,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Чернобай також повідомив, що за межами України відбудуться: багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «Сейбер Гардіан - 2016» (Румунія); багатонаціональне тактичне навчання «Флеймінг Тандер - 2016» (Литва); багатонаціональне навчання «Світла Лавина - 2016» (Румунія); багатонаціональне тактичне навчання «Флеймінг Сворд - 2016» (Литва); багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «РЕГЕКС - 2016» (Боснія і Герцеговина); багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «Анаконда - 2016» (Польща).

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Крім того, Чернобай повідомив, що на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки канадські фахівці підготували другу групу українських військовослужбовців-інструкторів. Сертифікати про проходження курсу отримали понад 20 українських молодших командирів, які напередодні склали заліки з проведення занять по стрільбі на стрілецькому полі.

Він також зазначив, що у даний час на Яворівському полігоні продовжується підготовка підрозділів Збройних сил України. Заняття з українськими військовослужбовцями проводять інструктори з Канади, Сполучених Штатів Америки та Литви, які входять до Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи.