В ООН назвали авіаудари по табору біженців у Сирії військовим злочином і закликали до розслідування

Про це заявив у четвер заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань Стівен О'Брайен.

"Ми були шоковані та вражені звісткою про загибель цивільних осіб внаслідок повітряних ударів, нанесених по двох місцях, де знаходилися притулки для переміщених осіб", - наголосив О'Брайен.

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Він підкреслив: якщо буде встановлено, що ці удари були нанесені навмисно, це може вважатиметься військовим злочин, передає Українська правда за інформацією центру Новин ООН.

"Усі сторони цього жахливого конфлікту повинні зрозуміти, що одного дня вони будуть притягнуті до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", - наголосив представник ООН.