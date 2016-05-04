Керрі засудив ракетний обстріл лікарні в Алеппо

Як заявив Керрі у вівторок, 3 травня, є усі підстави стверджувати, що вогонь по лікарні вівся з території, яка контролюється сирійськими повстанцями, передає Deutsche Welle.

Держсекретар наголосив, що для США є неприйнятним насильство проти цивільних, при цьому не має значення, здійснюється воно силами режиму Башара Асада чи силами сирійської опозиції, яку підтримує коаліція країн Заходу, повідомляє агентство AP.

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Крім того, Керрі повідомив, що США та Росія працюють над деталями нової, "більш надійної" угоди про припинення вогню в Сирії, яка поширюватиметься також і на місто Алеппо. Проте, за словами Керрі, для цього обидві сторони протистояння повинні утриматись від бойових дій, інакше ситуація може повністю вийти з-під контролю.

Як повідомляв УНІАН, у сирійському Алеппо повстанці обстріляли госпіталь, який знаходиться в підконтрольній військам Асада частині міста.