На вокзалі під Мюнхеном чоловік поранив ножем пасажирів, нападник кричав "Аллах акбар"
Озброєний ножем чоловік вранці у вівторок напав на людей на одній із залізничних станцій у районі Мюнхена у ФРН.
За попередніми даними, чотири людини отримали серйозні поранення, передає РБК з посиланням на Reuters.
Поліція перевіряє повідомлення очевидців, які розповіли, що нападник кричав "Аллах акбар".
Водночас газета Süddeutsche Zeitung пише, що прокуратура підтвердила, що нападник кричав "Аллах акбар". У прокуратурі не відкидають політичного підґрунтя атаки. Нападник затриманий.
Читайте такожУ Москві біля метро затримали жінку в хіджабі з головою дитини в руках
Газета уточнює, що напад стався на станції в Графингу за 30 км від Мюнхена. В результаті чотири людини отримали ножові поранення. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані, у одного з них – поранення, що загрожують життю.
Крім того, телерадіокомпанія Bayerischer Rundfunk повідомляє, що затриманий - громадянин Німеччини.