На вокзалі під Мюнхеном чоловік поранив ножем пасажирів, нападник кричав "Аллах акбар"

За попередніми даними, чотири людини отримали серйозні поранення, передає РБК з посиланням на Reuters.

Поліція перевіряє повідомлення очевидців, які розповіли, що нападник кричав "Аллах акбар".

Водночас газета Süddeutsche Zeitung пише, що прокуратура підтвердила, що нападник кричав "Аллах акбар". У прокуратурі не відкидають політичного підґрунтя атаки. Нападник затриманий.

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Газета уточнює, що напад стався на станції в Графингу за 30 км від Мюнхена. В результаті чотири людини отримали ножові поранення. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані, у одного з них – поранення, що загрожують життю.

Крім того, телерадіокомпанія Bayerischer Rundfunk повідомляє, що затриманий - громадянин Німеччини.