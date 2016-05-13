Британські винищувачі перехопили над Балтикою російські військові літаки (фото)
01:49, 13 травня 2016Світ
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Британські винищувачі, які менше ніж три тижні тому виконують місію з патрулювання повітряного простору над Балтикою, в четвер піднялися з естонської бази Емарі для перехоплення трьох військових літаків РФ.
Над Балтикою перехоплено російські військові літаки / фото: Crown Copyright / gov.uk
Про це йдеться на сайті Міноборони Британії, передає Європейська правда.
Три літаки – Ан-26, Ан-12 та Іл-76 – були перехоплені, оскільки летіли з вимкненими передавачами і не реагували на звернення британських пілотів.
Літаки летіли з вимкненими передавачами / фото: Crown Copyright / gov.uk
"Це ще один приклад, яким важливим є внесок Британії у місію повітряної поліції над Балтикою. Ми змогли чітко відповісти на цей акт російської агресії – демонстрацією нашої відданості колективній безпеці НАТО" - сказав міністр оборони Британії Майкл Феллон.
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Нагадаємо, що чотири британських винищувачі Typhoon прибули до країн Балтії наприкінці квітня.
фото: Crown Copyright / gov.uk
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