Тбілісі попросив допомоги США

Грузія попросила у США допомоги з виведення з Іраку майже 2 тисяч грузинських військовослужбовців, які там перебувають, через ситуацію в Південній Осетії.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, який просив не називати його імені у пресі.

За його словами, ці дискусії мали приватний характер. Формальне рішення поки не прийнято, але імовірно, США нададуть таку підтримку, сказав він.

Як повідомлялося, про рішення повернути з Іраку своїх військовослужбовців вчора повідомив Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ. "9 серпня Грузія відкликає свою миротворчу бригаду з Іраку", - сказав він.