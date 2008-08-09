Буш подзвонив Медведєву

Президент Росії Дмитро Медведєв виклав у телефонній розмові з Президентом США Джорджем Бушем свої принципові оцінки ситуації в Південній Осетії .

Як повідомляє прес-служба Кремля, «було підкреслено, що грузинською стороною здійснена агресивна акція проти мирних жителів і російських миротворців. Результатом що спланованих і здійснених грузинським керівництвом варварських дій стали численні – рахунок йде на тисячі – людські жертви, десятки тисяч біженців, масові руйнування і, по суті справи, нехтування права на життя цілого народу».

«Росія в цих умовах керується тільки одним – завданням негайного припинення насильства, захисту мирного населення, серед якого більшість – російські громадяни, і швидкого відновлення миру», - сказав Медведєв.

Президент Росії особливо відзначив, що єдиним виходом з ініційованої грузинським керівництвом трагічної кризи є виведення Тбілісі своїх збройних формувань із зони конфлікту, повернення на шлях мирних домовленостей, і перш за все – підписання угоди з юридичними зобов`язаннями про незастосування сили. Було висловлено сподівання, що США і інші країни, які демонструють зацікавленість у встановленні стабільності і безпеки на Кавказі, діятимуть саме в цьому руслі, відзначає прес-служба.

З боку Президента США прозвучала серйозна стурбованість станом справ, заклик до деескалації ситуації, намір сприяти її поверненню в русло політико-дипломатичного врегулювання.

Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.