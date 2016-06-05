Камера зафіксувала озброєну групу людей в казахстанському Актобе

У ролику видно, як по тротуару рухається група людей, в тому числі збройних.

Читайте такожУ Казахстані при нападі на магазин і військову частину загинули 6 осіб, 10 пораненихРаніше також були опубліковані кадри перестрілки між співробітниками правоохоронних органів і екстремістами. На запису видно, як силовики ведуть стрілянину біля поліцейської машини, яка заблокувала рух по дорозі, передає Lenta.ru.

В ході антитерористичної операції, що почалася в Актобе, були ліквідовані троє бандитів. Один із зловмисників поранений, один затриманий, ще кільком вдалося втекти. За даними МВС країни, нападники є прихильниками нетрадиційних релігійних течій.

Внаслідок нападу на два збройових магазини і військову частину Нацгвардії були вбиті продавець, офіцер і один військовослужбовець. Також постраждали дев'ять солдатів. У той же час влада не підтверджує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про захоплення заручників.