Кандидат від правлячої партії визнав поразку на виборах мера Риму
Кандидат від правлячої Демократичної партії Італії Роберто Джакетті визнав свою поразку на виборах мера італійської столиці.
Не чекаючи оприлюднення підсумків голосування, він привітав з перемогою свою суперницю Вірджинію Радджи, що представляє "Рух п'яти зірок", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними екзит-полів, за Радджи віддали вдвічі більше голосів, ніж за Джакетті. Результати підрахунку 16% голосів підтвердили цю інформацію.
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Це був другий тур голосування. У першому турі Вірджинія Радджи отримала понад 32% голосів. Друге місце зайняв Джакетті, якого підтримав прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.
Основною темою кампанії Радджи була боротьба з корупцією та привілеями.
Вибори мера також проходять в Мілані, Турині та інших містах, де жодному з кандидатів не вдалося набрати 50% у першому турі голосування.