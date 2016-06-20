Кандидат від правлячої партії визнав поразку на виборах мера Риму

Не чекаючи оприлюднення підсумків голосування, він привітав з перемогою свою суперницю Вірджинію Радджи, що представляє "Рух п'яти зірок", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними екзит-полів, за Радджи віддали вдвічі більше голосів, ніж за Джакетті. Результати підрахунку 16% голосів підтвердили цю інформацію.

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Це був другий тур голосування. У першому турі Вірджинія Радджи отримала понад 32% голосів. Друге місце зайняв Джакетті, якого підтримав прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.

Основною темою кампанії Радджи була боротьба з корупцією та привілеями.

Вибори мера також проходять в Мілані, Турині та інших містах, де жодному з кандидатів не вдалося набрати 50% у першому турі голосування.