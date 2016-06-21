Литва повернула обов'язковий призов до армії для захисту від російської агресії

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на офіційний сайт литовського президента.

«Президент Литви Даля Грібаускайте підписала закон, який буде забезпечувати постійний заклик до обов'язкової військової служби. Він також передбачає створення змішаної військової моделі», - йдеться в повідомленні.

Даний законопроект президент погодив з Державною радою оборони.

Президент вирішив, що на обов'язкову військову службу на кожний рік мають бути покликані від 3,5 до 4 тис. людей, відзначає прес-служба глави держави.

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У березні влада Литви затвердила щорічний призов в армію.

Литва відмовилася від призову на військову службу в 2008 році і перейшла до професійної армії. Однак у березні 2015 року обов'язковий призов в армію тимчасово повернули, терміном на 5 років через геополітичну ситуацію і загрози нацбезпеці, які склалися після російської агресії в Україні.