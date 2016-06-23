Засідання ради НАТО-Росія не відбудеться до саміту Альянсу у Варшаві - Столтенберг
06:26, 23 червня 2016Світ
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Раніше заплановане засідання ради НАТО-Росія не може відбутися до саміту альянсу 8-9 липня у Варшаві.
REUTERS
Про це заявив у середу, 22 червня, генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
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"Я не впевнений, чи це можливо (зустріч до саміту, - ред.)... Але сподіваюся, що ми зможемо провести її відразу після саміту", - сказав Столтенберг.
Він повідомив, що альянс хоче зустрітися з російським урядом, "щоб запобігти непорозумінням, прорахункам і спробувати знизити напруженість" у відносинах з Москвою.
Генсек НАТО відмовився пояснити, чому зустріч може відбутися пізніше, ніж розраховували в альянсі.
"Зараз ми обговорюємо з Росією порядок денний і умови", - сказав Столтенберг.
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