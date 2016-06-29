Упізнані тіла 27 загиблих у стамбульському аеропорту

Як повідомляє турецький телеканал NTV, 26 з них - громадяни Туреччини, одна - громадянка України. 13 тіл вже видано родичам, передає Lenta.ru. Крім цього, за останніми даними, поранено 147 осіб. Інформація про 180 постраждалих, що раніше розповсюджувалася турецькими ЗМІ, не підтвердилася.

Читайте такожВ аеропорту Стамбула було щонайменше семеро терористів – ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 28 червня близько 22:00 на вході, виході і парковці терміналу стамбульського аеропорту імені Ататюрка смертники відкрили вогонь з вогнепальної зброї і привели в дію вибухові пристрої.

Аеропорт був евакуйований і на кілька годин закритий. В даний час він працює в звичайному режимі.

Турецький прем'єр Біналі Йилдирим звинуватив в атаці терористичне угрупування "Ісламська держава". Саме угруповання відповідальність на себе поки не взяло.