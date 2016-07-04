Brexit жодним чином не впливає на позицію Великої Британії в НАТО - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, присвяченій саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві.

"Це (Brexit) не змінить позицію (Британії) в НАТО. Велика Британія буде залишатися сильним та відданим союзником. Девід Кемерон та уряд чітко заявили, що вони будуть надалі відданими союзниками з усіма зобов'язаннями. Я переконаний, що і новий уряд буде продовжувати цю лінію", - заявив Столтенберг.

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Генсек Альянсу наголосив, що це важливо тому, що Велика Британія - "значний постачальник безпеки в Європі", на долю якої припадає "1/4 витрат на оборону серед європейських союзників". "Тому важливо підкреслити, що позиція Великої Британії незмінна. Що змінюється, так це відносини Британії з Європейським Союзом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття підсумків референдуму прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.