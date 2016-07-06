У Багдаді після теракту не можуть ідентифікувати повністю спалені тіла 150 осіб

Про це повідомляється в заяві МОЗ Іраку, передає Анадолу. У Центр судово-медичної експертизи доставлені повністю спалені тіла 150 людей, особи яких неможливо визначити.

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Відповідальність за теракт в районі Каррада, розташованому в центрі іракської столиці, взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

У країні оголошено триденний національний траур.

Президент Іраку Фуад Масум оголосив, що у зв'язку з терактом в країні не буде відзначатися свято Рамазан.