Прем'єр-міністр Туреччини допустив ризик повторної спроби перевороту

"Небезпека поки не минула, але населення може не турбуватися", - сказав він, передає kommersant.ru з посиланням на Reuters. Біналі Йилдирим запевнив, що влада виходить з букви закону, а не з жадоби відплати за невдалу спробу державного перевороту в Туреччині.

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Раніше прем'єр-міністр Туреччини говорив по телефону з віце-президентом США Джозефом Байденом, під час чого Байден закликав розслідувати спробу перевороту в Туреччині з демократичним нормам.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня влада Туреччини повідомила, що після введення режиму надзвичайного стану припиняє дію Європейської конвенції з прав людини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення в країні надзвичайного стану строком на три місяці ввечері 20 липня.